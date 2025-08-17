На Донеччині від російських ударів загинули п'ять мирних жителів

Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню. За 16 серпня на Донеччині загинули п'ять мирних жителів: по двоє у Райському та Святогорівці та одна людина у Костянтинівці. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Крім того, ще четверо мешканців регіону отримали поранення.

Зазначається, що загальна кількість жертв серед мирного населення Донеччини фіксується без урахування ситуації у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, під удар у Райському знову потрапив місцевий клуб. Будівлю серйозно пошкоджено.