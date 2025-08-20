Без инвестиций и окончания войны молодежь не вернется в Украину — Воскобойник

90% молодых украинцев, которые сейчас находятся за границей, вряд ли вернутся в Украину. Об этом в телеэфире заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.



По его словам, отток молодежи касается не только юношей, но и девушек, что уже сегодня создает угрозу демографическим процессам и в будущем может негативно отразиться на рынке труда.



«На мой взгляд, 90% молодых людей, которые оказались за границей, навряд ли вернутся... С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет достаточного количества парней? Они поедут в Европу», — отметил Воскобойник.



Он подчеркнул, что готовность мигрантов вернуться будет зависеть от состояния экономики и развития событий на фронте. Завершение войны и привлечение инвестиций, по мнению эксперта, способны стимулировать молодежь возвращаться в Украину.



Отмечается, что лишь 43% украинцев за границей рассматривают возможность вернуться домой. Для сравнения: в 2022 году таких было почти 75%.

Напомним, около 8 миллионов украинцев находятся за рубежом,