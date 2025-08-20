Без інвестицій та закінчення війни молодь не повернеться в Україну

90% молодих українців, які зараз перебувають за кордоном, навряд чи повернуться до України. Про це у телеефірі заявив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.



За його словами, відтік молоді стосується не лише юнаків, а й дівчат, що вже сьогодні створює загрозу демографічним процесам і в майбутньому може негативно вплинути на ринок праці.



«На мій погляд, 90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться... З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде достатньої кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи», — зазначив Василь Воскобойник.



Він наголосив, що готовність мігрантів повернутися буде залежати від стану економіки та розвитку подій на фронті. Завершення війни та залучення інвестицій, на думку експерта, здатні стимулювати молодь повертатися до України.



Зазначається, що лише 43% українців за кордоном розглядають можливість повернутись додому. Для порівняння: 2022 року таких було майже 75%.

Нагадаємо, близько 8 мільйонів українців перебувають за кордоном,