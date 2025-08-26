Из-за российского удара по шахте в Добропольской громаде погиб один человек, трое ранены: горняков подняли на поверхность

Один человек погиб, трое ранены в результате российского удара по шахте в Добропольской громаде Покровского района Донецкой области 26 августа. Фото из местных пабликов

Во вторник, 26 августа, российские оккупационные войска ударили по шахте ДТЭК в Добропольской громаде Покровского района Донецкой области. В результате атаки один работник шахты погиб, еще трое ранены. Об этом сообщила компания ДТЭК.

«Очередная террористическая атака противника на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, добавили в ДТЭК.

Также отмечается, что из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

В свою очередь народный депутат и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на 14:30 все 148 горняков из обесточенных шахт Добропольской громады подняты на поверхность.

Он также отметил, что обстрел, временно обесточивший шахты, произошел в 11:30. Среди находившихся под землей шахтеров никто не пострадал.

По соображениям безопасности названия шахт, пострадавших 26 августа, не разглашают.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска сегодня обстреляли населенные пункты Добропольской громады. В результате были обесточены шахты.