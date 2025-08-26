Через російський удар по шахті в Добропільській громаді загинула одна людина, троє поранено: гірників підняли на поверхню

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

26 серпня 2025, 15:05

Одна людина загинула, трьох поранено внаслідок російського удару по шахті в Добропільській громаді Покровського району Донецької області 26 серпня. Фото з місцевих пабліків Одна людина загинула, трьох поранено внаслідок російського удару по шахті в Добропільській громаді Покровського району Донецької області 26 серпня. Фото з місцевих пабліків

У вівторок, 26 серпня, російські окупаційні війська вдарили по шахті ДТЕК у Добропільській громаді Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки один працівник шахти загинув, ще троє поранено. Про це повідомила компанія ДТЕК.

«Чергова терористична атака противника на українську енергетику. Ворог убив нашого колегу. Ще трьох було поранено», — йдеться у повідомленні.

Потерпілим надається вся необхідна допомога, додали у ДТЕК.

Також зазначається, що через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

У свою чергу народний депутат і голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець повідомив, що станом на 14:30 усі 148 гірників із знеструмлених шахт Добропільської громади піднято на поверхню.

Він також зазначив, що обстріл, який тимчасово знеструмив шахти, стався об 11:30. Серед шахтарів, які знаходилися під землею, ніхто не постраждав.

З міркувань безпеки назви шахт, які постраждали 26 серпня, не розголошують.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська сьогодні обстріляли населені пункти Добропільської громади. В результаті було знеструмлено шахти.

