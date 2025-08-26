В Павлограде открылся обновленный транзитный центр для переселенцев

Транзитный центр в Павлограде. Фото: Днепропетровская ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак посетил транзитный центр в Павлограде, который недавно переехал в новое, более удобное помещение. Здесь принимают людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, преимущественно жителей Донецкой области.

Для организации работы центра усилия объединили местные власти, международные и украинские гуманитарные организации, а также сотрудники ГСЧС, сообщает местная власть.

Эвакуационный пункт рассчитан на 130 человек. В нем предусмотрены отдельные комнаты для матерей с детьми, маломобильных людей и пожилых переселенцев. Также установлены обогреваемые палатки и оборудовано укрытие на случай воздушной тревоги.

На месте предоставляют необходимую помощь: медицинскую, юридическую и психологическую. Кроме того, переселенцы могут оформить материальные выплаты и получить гуманитарную поддержку.



Оставаться в центре можно до пяти дней — за это время люди решают, куда двигаться дальше. При необходимости волонтеры помогают с транспортом и поиском жилья, отметил Сергей Лысак.

Напомним, украинское правительство готовит масштабную эвакуацию около 237 тысяч жителей прифронтовых районов, среди которых почти 17,2 тысячи детей.