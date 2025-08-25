Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Украине готовят эвакуацию 237 тысяч граждан

25 августа 2025, 16:20

Заседание Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий. Фото: Министерство развития громад и территорий Заседание Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий. Фото: Министерство развития громад и территорий

Украинское правительство готовит масштабную эвакуацию из прифронтовых регионов. По данным Министерства развития громад и территорий, в ближайшее время необходимо переселить около 237 тысяч жителей прифронтовых районов, среди которых почти 17,2 тысячи детей.

С 1 июня по 22 августа только из Донецкой и Днепропетровской областей удалось вывезти более 64 тысяч человек, сообщили в ведомстве. Одним из ключевых центров эвакуации стал транзитный пункт в Павлограде на Днепропетровщине. Дополнительно уже работают пункты в Лозовой (Харьковская область) и Волосском (Днепропетровская область).

«Каждая область, из которой проводится эвакуация, имеет партнера — регион, принимающий переселенцев. Сегодня людей уже размещают в Ровенской, Кировоградской и Киевской областях. При необходимости к этому процессу подключатся Винницкая и Полтавская области», — отметил вице-премьер, глава Минразвития Алексей Кулеба.

По его словам, транзитные центры будут выполнять исключительно временную функцию, чтобы люди могли перебраться в более безопасные регионы в течение суток. Для эвакуации продолжают курсировать специальные поезда с дополнительными вагонами. Только с 15 августа ими воспользовались свыше 430 человек, которые выехали в Киев, Львов и Ровно. Новые маршруты уже запланированы.

Кроме того, Министерство социальной политики вместе с партнерами готовит места временного проживания для двух тысяч маломобильных граждан. Для тех, кто нуждается в медицинской помощи, будет организована прямая транспортировка в специализированные больницы.

Напомним, в городе Константиновка Донецкой области парамедики спасли тяжелораненого, который попал под российский обстрел.

