У Павлограді відкрився оновлений транзитний центр для переселенців

Транзитний центр у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак відвідав транзитний центр у Павлограді, який нещодавно переїхав до нового, зручнішого приміщення. Тут приймають людей, які змушені залишити свої будинки через війну, переважно жителів Донецької області.

Для організації роботи центру зусилля об'єднала місцева влада, міжнародні та українські гуманітарні організації, а також співробітники ДСНС, повідомляє місцева влада.

Евакуаційний пункт розрахований на 130 осіб. У ньому передбачені окремі кімнати для матерів з дітьми, маломобільних людей та літніх переселенців. Також встановлені намети, що обігріваються, і обладнано укриття на випадок повітряної тривоги.

На місці надають необхідну допомогу: медичну, юридичну та психологічну. Крім того, переселенці можуть оформити матеріальні виплати та отримати гуманітарну підтримку.



Залишатися в центрі можна до п'яти днів — за цей час люди вирішують, куди рухатися далі. За потреби волонтери допомагають із транспортом та пошуком житла, зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, український уряд готує масштабну евакуацію близько 237 тисяч жителів з прифронтових районів, серед яких майже 17,2 тисяч дітей.