Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА

Після полудня у середу, 27 серпня, російські окупаційні війська завдали чотирьох авіаударів по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Чотири авіаудари по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури», — написав він.
Зазначається, що для атаки на місто противник застосував керовані авіабомби ФАБ-250.
За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.
Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено цивільну інфраструктуру: фасади багатоквартирних будинків, двох закладів культури, двох магазинів, чотирьох торгових павільйонів, легковий автомобіль, повідомив начальник МВА.
У свою чергу телеграм-канал «Типова Костянтинівка» повідомляє, що сьогодні місто також було атаковане ударними безпілотниками. За інформацією каналу, прильоти було зафіксовано по вулицях Громова, Космонавтів та в інших місцях центральної частини міста.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу 27 серпня у Костянтинівці виникла пожежа у багатоповерховому будинку, відомому місцевим жителям як «Космос».
