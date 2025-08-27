Чотири авіабомби скинули росіяни на Костянтинівку: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури — МВА

Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині вдень 27 серпня. Фото: МВА

Після полудня у середу, 27 серпня, російські окупаційні війська завдали чотирьох авіаударів по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Чотири авіаудари по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури», — написав він.

Зазначається, що для атаки на місто противник застосував керовані авіабомби ФАБ-250.

За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено цивільну інфраструктуру: фасади багатоквартирних будинків, двох закладів культури, двох магазинів, чотирьох торгових павільйонів, легковий автомобіль, повідомив начальник МВА.

У свою чергу телеграм-канал «Типова Костянтинівка» повідомляє, що сьогодні місто також було атаковане ударними безпілотниками. За інформацією каналу, прильоти було зафіксовано по вулицях Громова, Космонавтів та в інших місцях центральної частини міста.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу 27 серпня у Костянтинівці виникла пожежа у багатоповерховому будинку, відомому місцевим жителям як «Космос».