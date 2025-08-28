Россия ночью нанесла удар по скоростным поездам «Интерсити+»: возник пожар

Последствия удара по парку скоростных поездов «Интерсити+». Фото: «Укрзалізниця»

Ночью 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».



Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов «Интерсити+».



Пожар на объекте потушили. Один поезд существенно поврежден. Работники находились в укрытиях, без пострадавших.



«Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав», – отметили в «УЗ».



Глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский рассказал, что существенно поврежденный поезд должен был сегодня выходить на маршрут «Киев-Харьков».

Напомним, что ночью 28 августа россияне «Искандерами» ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего несколько человек ранены.