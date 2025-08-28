Росія вночі завдала удару по швидкісних поїздах «Інтерсіті+»: виникла пожежа

Наслідки удару по парку швидкісних поїздів «Інтерсіті+». Фото: «Укрзалізниця»

Вночі 28 серпня російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному пасажирському рухомому складу. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».



Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+».



Пожежу на об'єкті загасили. Один поїзд суттєво пошкоджений. Працівники перебували в укриттях, без постраждалих.



«Ми робимо все можливе, щоб максимальна кількість поїздів вийшла в рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад», – зазначили в «УЗ».



Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів, що суттєво пошкоджений поїзд мав сьогодні виходити на маршрут «Київ-Харків».

Нагадаємо, що вночі 28 серпня росіяни «Іскандерами» вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого кілька людей поранені.