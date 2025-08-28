Зеленский заявил, что Украина ожидает реакцию Китая и Венгрии на массированный удар РФ

Последствия массированного удара по Киеву. Фото: ГСЧС

В Киеве продолжается разбор завалов пятиэтажного дома после российского удара. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, сегодня был очередной массированный удар против украинских городов и громад.



«Снова убийства. Десятки раненых. Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это значит, что Россия до сих пор не опасается последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправдания для Путина», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что Украина ожидает реакцию Китая на происходящее.



«Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакцию Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакцию каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции. И уж точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии. Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, каждый день этой войны», – добавил он.

Напомним, что утром 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В столице много повреждений, в том числе частично разрушен пятиэтажный дом с пятого по первый этаж. Уже известно о 18 погибших, среди них четыре ребенка, и около 50 раненых.



В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.



Также Россия ночью нанесла удар по скоростным поездам «Интерсити+», в результате чего возник пожар.