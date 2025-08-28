Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Китаю та Угорщини на масований удар РФ

Наслідки масованого удару по Києву. Фото: ДСНС

У Києві продовжується розбір завалів п'ятиповерхового будинку після російського удару. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, сьогодні був черговий масований удар проти українських міст та громад.



«Знову вбивства. Десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями та місяцями закликав до припинення вогню та реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл переговорів. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей та шукає виправдання для Путіна», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що Україна очікує на реакцію Китаю на те, що відбувається.



«Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна викликати більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. І точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія має відчувати свою відповідальність за кожен удар, кожен день цієї війни», – додав він.

Нагадаємо, що вранці 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. У столиці багато пошкоджень, у тому числі частково зруйнований п'ятиповерховий будинок з п'ятого по перший поверх. Вже відомо про 18 загиблих, серед них чотири дитини, та близько 50 поранених.



У Києві 29 серпня оголосили днем жалоби на згадку про жертв російської атаки.



Також Росія вночі завдала удару по швидкісних поїздах «Інтерсіті+», внаслідок чого виникла пожежа.