В Киеве из-за российской атаки погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка: 29 августа в столице объявили днем траура

Во время массированного удара войск РФ по Киеву одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, он почти полностью разрушен.
На момент публикации известно, что в Киеве погибли 15 человек, в том числе четыре ребенка. Большинство из погибших — в Дарницком районе.
Также среди пострадавших – 10 детей.
В Дарницком районе поисково-спасательная операция продолжается.
В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.
Напомним, в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения. Удары пришлись на более чем 20 локаций в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
