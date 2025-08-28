В Киеве из-за российской атаки погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка: 29 августа в столице объявили днем траура

15 человек погибли в результате российской атаки на Киев 28 августа. Поисково-спасательная операция продолжается. Фото: КГВА

Во время массированного удара войск РФ по Киеву одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, он почти полностью разрушен.

На момент публикации известно, что в Киеве погибли 15 человек, в том числе четыре ребенка. Большинство из погибших — в Дарницком районе.

Также среди пострадавших – 10 детей.

В Дарницком районе поисково-спасательная операция продолжается.

В Киеве 29 августа объявили днем траура в память о жертвах российской атаки.

Напомним, в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения. Удары пришлись на более чем 20 локаций в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.