«Шахеды» ночью ударили по Днепру: повреждена пожарная часть, есть раненые

Последствия атаки на Днепр. Фото: ГСЧС

Ночью 29 августа российские войска беспилотниками атаковали Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Возникли пожары. Поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть.



В результате удара ранения получили два человека. Мужчина 46 лет – «тяжелый», 69-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в больницу.

Напомним, что Россия ночью авиабомбами и «шахедами» атаковала город Славянск на Донетчине, под удар попала промышленная зона.