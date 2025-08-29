«Шахеди» вночі вдарили по Дніпру: пошкоджена пожежна частина, є поранені

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: ДСНС

Вночі 29 серпня російські війська безпілотниками атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.



Внаслідок удару поранення отримали дві людини. Чоловік 46 років – «важкий», 69-річний постраждалий – у стані середньої важкості. Їх госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що Росія вночі авіабомбами та «шахедами» атакувала місто Слов'янськ на Донеччині, під удар потрапила промислова зона.