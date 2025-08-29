За сутки войска РФ 33 раза обстреляли Донецкую область: есть раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 28 августа. Фото: ОВА

За минувшие сутки, 28 августа, российские войска 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 29 августа сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В результате атак есть раненые и значительные разрушения.

Покровский район: в городе Доброполье повреждены два административных здания. В Покровске один человек получил ранение.

Краматорский район: в Славянске ранены три человека, повреждены пять промышленных помещений, четыре автомобиля и экскаватор. В Лимане поврежден дом, а в Краматорской громаде — культурный объект. В Константиновке ранения получили трое мирных жителей, повреждены 14 многоэтажек, восемь частных домов, четыре административных здания, два магазина, две хозяйственные постройки, девять гаражей и два легковых автомобиля. Разрушения также зафиксированы в других населенных пунктах района: в Новостепановке Александровской громады повреждены дом и три нежилых помещения; в Степановке Новодонецкой громады повреждены два нежилых здания и инфраструктура; в Новоявленке — дом; в Ильиновке — две многоэтажки.

В течение суток с линии фронта удалось эвакуировать 258 человек, среди которых 60 — дети, отметил Филашкин.