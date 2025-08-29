На фронте самой напряженной остается ситуация на Покровском направлении в Донецкой области. Там Россия сосредоточила до 100 тысяч военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Покровское направление самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация там есть до 100 тысяч, то что есть на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем», — сказал он на брифинге 29 августа.



Зеленский отметил, что Силы обороны активно действуют в Харьковской и Донецкой областях, а также проводят поисковые операции на Купянском направлении.



На Сумском направлении продолжается вытеснение российских войск.



В Запорожской области изменений нет, однако ситуация остается опасной из-за сосредоточения крупных десантных сил оккупанта.

Ранее войска России продвинулись вблизи села Зверево Донецкой области. Российские войска продвинулись возле сел Шандриголово и Дерилово Донецкой области. Напомним, что армия РФ накапливает силы на Лисичанском НПЗ для массированных штурмов под городом Северск в Донецкой области.