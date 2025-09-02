Силы ПВО сбили 120 дронов

Оккупационные войска в ночь на 2 сентября запустили по Украине 150 дронов с пяти направлений России и оккупированного Крыма. Украинская противовоздушная оборона сбила 120 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
«В ночь на 2 сентября (с 19:00 1 сентября) противник атаковал 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда –Крым», — говорится в сообщении.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Кроме того, зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Ранее мы писали, что ночью российские оккупационные войска атаковали Славянск Донецкой области двумя ударными беспилотниками «Герань-2». В результате ранен один человек.
Победим цензуру вместе!