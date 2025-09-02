Сили ППО збили 120 дронів

ППО збила 120 дронів. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська в ніч на 2 вересня запустили по Україі 150 дронів з п'яти напрямків Росії та окупованого Криму. Українська протиповітряна оборона збила 120 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 2 вересня (з 19:00 1 вересня) противник атакував 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда-Крим», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 120 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано влучення 30 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.



Раніше ми писали, що вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.

