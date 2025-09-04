В Константиновке российский FPV-дрон атаковал жилой сектор: погиб человек, еще один тяжело ранен

Сегодня в результате обстрела FPV-дроном жилищного сектора города Константиновка Донецкой области погиб один мирный житель, получив ранения, несовместимые с жизнью, по месту своего жительства.
Об этом сообщила городская военная администрация.
Еще один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии.
Кроме человеческих жертв, обстрелом был поврежден фасад одного из частных домов.
Местные паблики сегодня сообщили, что в очередной раз центральная часть города попала под обстрелы. В результате атак возник пожар в доме, известном как «Тюльпан».
В соцсетях опубликовали видео пожара.
