У Костянтинівці російський FPV-дрон атакував житловий сектор: загинула людина, ще одна тяжко поранена

Ілюстративне фото

Сьогодні внаслідок обстрілу FPV-дроном житлового сектору міста Костянтинівка Донецької області загинув один мирний житель, зазнавши поранень, несумісних із життям, за місцем свого проживання.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Ще одна людина зазнала поранення і перебуває у тяжкому стані.

Окрім людських жертв, обстрілом було пошкоджено фасад одного з приватних будинків.

Місцеві пабліки сьогодні повідомили, що в черговий раз центральна частина міста потрапила під обстріл. Внаслідок атак виникла пожежа в будинку, відомому як «Тюльпан».

У соцмережах опублікували відео пожежі.