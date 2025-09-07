Ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

Россия атаковала Днепропетровщину. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью и утром по Днепропетровщине армия РФ била беспилотниками — есть погибшие и нанесен серьезный урон инфраструктуре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

В Кривом Роге в результате ударов ракетами и дронами возникли пожары. Повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили. Утром враг вновь атаковал местное предприятие. Пострадали трое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Разрушения зафиксированы в многоэтажных домах и гаражах.



Также дроны враг применил по Грушевской громаде Криворожья — там огонь охватил частное жилище.



С вечера продолжались атаки и на Никопольский район. Взрывы звучали в райцентре, а также в Марганецкой и Мировской громадах. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина, еще один местный житель, 64 лет, получил ранения. Повреждены автозаправки, теплица, четыре хозяйственные постройки. Один частный дом разрушен полностью, еще два получили серьезные повреждения.



Россияне также нанесли удар по Петропавловской и Межевской громадам Синельниковского района. Горели частный дом и сухая растительность.

Под утро удары пришлись по Покровской громаде Синельниковского района. Были применены авиабомбы. Погиб 74-летний мужчина. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка и был поврежден жилой дом.

Напомним, Украина в ночь на 7 сентября пережила массированную атаку: сбито более 750 воздушных целей.