В Украине запустили компенсации по ипотеке для переселенцев и жителей прифронтовых регионов

Последствия одного из российских обстрелов в Краматорске. Иллюстративное фото: t.me/kramatorsk_rada

С сегодняшнего дня, 10 сентября, в рамках программы «єОселя» начал действовать новый механизм компенсаций для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. Государство готово покрыть 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении.

«Мы понимаем, насколько сложно людям, потерявшим жилье из-за оккупации или боевых действий, самостоятельно решить жилищный вопрос. Поэтому государство берет на себя часть затрат, чтобы сделать ипотеку для них более доступной. Это не только социальная поддержка, но и стимул для экономики — спрос на жилье оживляет строительную отрасль и смежные производства», — сообщил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Компенсации будут предоставляться после отлаживания взаимодействия Пенсионного фонда и банков-партнеров программы.

Что предусматривает новый механизм:

покрытие 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);

компенсация 70% ежемесячных платежей в первый год (но не более 150 тыс. грн в год);

до 40 тыс. грн на комиссии, сборы и страховку при оформлении ипотеки.

Кто может воспользоваться:

Лица со статусом ВПЛ или зарегистрированные в прифронтовых районах, если ни они, ни члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не отчуждали недвижимость в последние 36 месяцев (кроме случаев, когда жилье находится в зоне боевых действий или оккупации).

Условия кредитования:

ВПЛ — ипотека под 7%;

льготные категории (контрактники ВСУ, силовики, медики, педагоги, ученые) из прифронтовых регионов — под 3%;

остальные жители прифронтовых территорий — под 7%.

Требования к жилью:

стоимость — до 2 млн грн;

для ВПЛ — возраст жилья до 20 лет;

для прифронтовых территорий — по действующим правилам «єОселі»: до 20 лет для льготников и ветеранов в отдельных областях; до 3 лет — для остальных.

Как получить компенсацию:

Подать заявку в приложении «Дія»; Получить одобрение и выбрать банк; Подать документы и заявление на компенсацию; Банк направляет заявление в Пенсионный фонд; Пенсионный фонд проверяет данные; После подтверждения оформить кредит с компенсацией.

Программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года и является частью политики «Сделано в Украине». Ее реализуют министерство экономики совместно с Минцифрой и ПрАТ «Укрфінжитло». Среди банков-партнеров — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.