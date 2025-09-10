Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Украине запустили компенсации по ипотеке для переселенцев и жителей прифронтовых регионов

10 сентября 2025, 14:50

Последствия одного из российских обстрелов в Краматорске. Иллюстративное фото: t.me/kramatorsk_rada Последствия одного из российских обстрелов в Краматорске. Иллюстративное фото: t.me/kramatorsk_rada

С сегодняшнего дня, 10 сентября, в рамках программы «єОселя» начал действовать новый механизм компенсаций для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. Государство готово покрыть 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении.

«Мы понимаем, насколько сложно людям, потерявшим жилье из-за оккупации или боевых действий, самостоятельно решить жилищный вопрос. Поэтому государство берет на себя часть затрат, чтобы сделать ипотеку для них более доступной. Это не только социальная поддержка, но и стимул для экономики — спрос на жилье оживляет строительную отрасль и смежные производства», — сообщил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Компенсации будут предоставляться после отлаживания взаимодействия Пенсионного фонда и банков-партнеров программы.

Что предусматривает новый механизм:

  • покрытие 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);
  • компенсация 70% ежемесячных платежей в первый год (но не более 150 тыс. грн в год);
  • до 40 тыс. грн на комиссии, сборы и страховку при оформлении ипотеки.

Кто может воспользоваться:

Лица со статусом ВПЛ или зарегистрированные в прифронтовых районах, если ни они, ни члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не отчуждали недвижимость в последние 36 месяцев (кроме случаев, когда жилье находится в зоне боевых действий или оккупации).

Условия кредитования:

  • ВПЛ — ипотека под 7%;
  • льготные категории (контрактники ВСУ, силовики, медики, педагоги, ученые) из прифронтовых регионов — под 3%;
  • остальные жители прифронтовых территорий — под 7%.

Требования к жилью:

  • стоимость — до 2 млн грн;
  • для ВПЛ — возраст жилья до 20 лет;
  • для прифронтовых территорий — по действующим правилам «єОселі»: до 20 лет для льготников и ветеранов в отдельных областях; до 3 лет — для остальных.

Как получить компенсацию:

  1. Подать заявку в приложении «Дія»;
  2. Получить одобрение и выбрать банк;
  3. Подать документы и заявление на компенсацию;
  4. Банк направляет заявление в Пенсионный фонд;
  5. Пенсионный фонд проверяет данные;
  6. После подтверждения оформить кредит с компенсацией.

Программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года и является частью политики «Сделано в Украине». Ее реализуют министерство экономики совместно с Минцифрой и ПрАТ «Укрфінжитло». Среди банков-партнеров — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Напомним, что правительство продлило выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Также ранее Кабинет министров Украины заявил, что расширяет программу «єВідновлення». 

На данный момент официально в Украине зарегистрировано более 4,5 миллионов людей со статусом ВПЛ. Многие из них служат в Силах обороны Украины. Реальных программ способных в короткие сроки решить вопрос предоставления жилья для значительного количества военных-переселенцев нет. Государство может предложить временное жилье, субсидию, ипотечные программы или помощь в аренде. Еще можно стать в очередь на получение жилья, но когда она дойдет именно до тебя — неизвестно.
 

