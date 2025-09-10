Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В Україні запустили компенсації за іпотекою для переселенців та мешканців прифронтових регіонів

10 вересня 2025, 14:50

Наслідки одного з російських обстрілів у Краматорську. Ілюстративне фото: t.me/kramatorsk_rada Наслідки одного з російських обстрілів у Краматорську. Ілюстративне фото: t.me/kramatorsk_rada

Відсьогодні, 10 вересня, в рамках програми «Оселя» почав діяти новий механізм компенсацій для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Держава готова покрити 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні.

«Ми розуміємо, наскільки складно людям, які втратили житло через окупацію чи бойові дії, самостійно розв'язати житлове питання. Тому держава бере на себе частину витрат, щоб зробити іпотеку для них доступнішою. Це не лише соціальна підтримка, а й стимул для економіки — попит на житло пожвавлює будівельну галузь та суміжні виробництва», — повідомив міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболєв.

Компенсації надаватимуться після налагодження взаємодії Пенсійного фонду та банків-партнерів програми.

Що передбачає новий механізм:

  • покриття 70% першого внеску (але трохи понад 30% вартості житла);
  • компенсація 70% щомісячних платежів у перший рік (але не більше 150 тис. грн на рік);
  • до 40 тис. грн на комісії, збори та страховку при оформленні іпотеки.

Хто може скористатися:

Особи зі статусом ВПО або зареєстровані у прифронтових районах, якщо ні вони, ні члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не відчужували нерухомість протягом останніх 36 місяців (крім випадків, коли житло знаходиться у зоні бойових дій чи окупації).

Умови кредитування:

  • ВПО — іпотека під 7%;
  • пільгові категорії (контрактники ЗСУ, силовики, медики, педагоги, науковці) із прифронтових регіонів — під 3%;
  • решта мешканців прифронтових територій — під 7%.

Вимоги до житла:

  • вартість — до 2 млн грн;
  • для ВПО — вік житла до 20 років;
  • для прифронтових територій — за чинними правилами «єОселі»: до 20 років для пільговиків та ветеранів в окремих областях; до 3 років — для решти.

Як отримати компенсацію:

  1. Подати заявку у додатку «Дія»;
  2. Отримати схвалення та вибрати банк;
  3. Подати документи та заяву на компенсацію;
  4. Банк надсилає заяву до Пенсійного фонду;
  5. Пенсійний фонд перевіряє дані;
  6. Після підтвердження оформити кредит із компенсацією.

Програма «єОселя» стартувала у жовтні 2022 року та є частиною політики «Зроблено в Україні». Її реалізують міністерство економіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Серед банків-партнерів Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо, що уряд продовжив виплати на проживання для найбільш уразливих категорій ВПО. Також раніше Кабінет Міністрів України заявив, що розширює програму «єВідновлення».

На цей час офіційно в Україні зареєстровано понад 4,5 мільйона людей зі статусом ВПО. Багато з них служать у Силах оборони України. Реальних програм здатних у короткий термін розв'язати питання про надання житла для значної кількості військових-переселенців немає. Держава може запропонувати тимчасове житло, субсидію, іпотечні програми чи допомогу в оренді. Ще можна стати в чергу на отримання житла, але коли вона дійде саме до тебе, невідомо.
 

