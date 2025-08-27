Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Переселенцы, лишившиеся жилья на оккупированных территориях, смогут получить помощь. Какая сумма предусмотрена

27 августа 2025, 16:37

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

Кабинет министров Украины расширяет программу «єВідновлення». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья на оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства – до двух миллионов гривен на одного человека или семью.

«На старте программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус УБД, и людей с инвалидностью в результате войны. Подать заявку на получение жилого ваучера можно будет через «Дію», а затем – в ЦНАП или у нотариусов. Программа заработает через два месяца после опубликования постановления», – заявила Свириденко.

Напомним, что правительство продлило выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ.

