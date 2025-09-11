Російська авіація вночі скинула авіабомби на Костянтинівку: під завалами будинку опинилися люди

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

У ніч проти 11 вересня російська авіація скинула авіабомби ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Попередньо, під завалами одного зі зруйнованих будинків могли опинитися три людини. Поліцейські спільно з військовослужбовцями провели заходи щодо ліквідації наслідків авіаудару та деблокування людей. В результаті з-під завалів будинку дістали людину. Її стан оцінюється як легкий. Також встановлено, що одна людина загинула. Її тіло залишається під завалами. Ще однієї людини, яка могла перебувати в будинку під час авіаудару, там не було.



Пошкоджені понад 10 приватних та три багатоквартирні будинки, навчальний заклад.



Вранці окупанти продовжили обстріл міста. ЗС РФ відкрили вогонь зі ствольної артилерії, вдарили п'ятьма ракетами РСЗВ «Смерч» та FPV-дроном.



Пошкоджені три багатоповерхівки, адміністративна будівля, вісім гаражів, вантажний та два легкові автомобілі. За попередніми даними, без постраждалих.

Нагадаємо, що російська армія остаточно зруйнувала будівлю міськгазу у Костянтинівці.