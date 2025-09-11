«Остались лишь руины»: российская армия окончательно разрушила здание горгаза в Константиновке

Разрушенное здание горгаза в Константиновке. Фото: «Донецкоблгаз»

11 сентября российская армия нанесла удар по городу Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза».



В результате административное здание горгаза окончательно разрушено.



«Более месяца назад оно уже получило повреждения от атаки оккупантов. И все это время наши работники в условиях постоянного риска вывозили оборудование, технику, выполняли по городу консервацию пунктов редуцирования. Мы делали все возможное, чтобы сохранить хотя бы часть того, что еще можно было спасти. Эти стены помнили десятки лет труда, сотни историй наших людей. Именно здесь работали те, кто ежедневно заботился о безопасности и тепле в домах горожан. Теперь от здания остались лишь руины», – сказали в «Донецкоблгазе».



Специалисты продолжают работать там, где это возможно, и помогать людям оставаться с газом.



«Это преступление – еще одно подтверждение того, что враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается сломить громады, лишить их тепла и жизни», – добавили в компании.

Напомним, что войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли два человека, еще 10 – ранены.