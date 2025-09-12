Российский беспилотник атаковал гражданскую машину на Харьковщине: ранены пожилые люди

Последствия атаки на гражданский автомобиль на Харьковщине. Фото: прокуратура

12 сентября около 09:00 российские военные дроном «Молния» атаковали гражданский автомобиль в селе Сподобовка. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



В результате удара ранения получили три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу.



В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что под удар попал внедорожник Nissan Rogue.

Напомним, что 10 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Благодатовка на Харьковщине, в результате чего машина сгорела и ранены пять человек.