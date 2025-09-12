Російський безпілотник атакував цивільну машину на Харківщині: поранені люди похилого віку

Наслідки атаки на цивільне авто на Харківщині. Фото: прокуратура

12 вересня близько 09:00 російські військові дроном «Молнія» атакували цивільний автомобіль у селі Сподобівка. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Внаслідок удару поранення отримали три людини: 88-річна та 65-річна жінки та 76-річний чоловік. Постраждалих доправили до лікарні.



У пресслужбі Національної поліції у Харківській області уточнили, що під удар потрапив позашляховик Nissan Rogue.

Нагадаємо, що 10 вересня російський дрон атакував цивільний автомобіль у селі Благодатівка на Харківщині, внаслідок чого машина згоріла та поранені п'ять людей.