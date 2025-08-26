Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ

Пушилин и Путин на встрече

Водный кризис на оккупированной территории Донецкой области может привести к отставке главе группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Он с 2018 года возглавляет оккупационную администрацию, а в 2022 году был утвержден Россией в качестве руководителя «ДНР». Разговоры о его смещении ходят давно, однако сейчас они усилились, пишет The Insider.



Пушилин пытается использовать ситуацию в политических целях, инициировав обращение к Путину и получив аудиенцию у главы Кремля. На встрече он признал до 60% потерь воды из-за «износа сетей» и отчитался о доставке воды караванами цистерн. При этом глава «ДНР» заявил, что водный кризис можно решить только военным путем — «после освобождения Славянска и восстановления канала „Северский Донецк — Донбасс“».



4 августа Пушилин демонстративно сел за руль водовоза и лично развозил воду жителям оккупированного Донецка. Одновременно распространяются слухи, что именно ему принадлежат заводы по производству бутилированной воды, закупаемой за бюджетные деньги по завышенным ценам.



Критика в адрес главы оккупационной администрации звучит даже в пророссийских Telegram-каналах.



Аналитики, Путин может сместить Пушилина позже под другим предлогом, так как не любит принимать решения под давлением обстоятельств.



Тем временем Донецк продолжает страдать от нехватки воды.