СБУ повідомила про нову підозру Пушиліну: він організував вивезення до РФ майна маріупольських комбінатів

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: Пушилін у Телеграм

Служба безпеки України повідомила про нову підозру голові угруповання «ДНР» Денису Пушиліну. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Пушилін організував присвоєння та вивезення майна «Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча» та металургійного комбінату «Азовсталь» на суму близько 900 мільйонів гривень.



За матеріалами справи, наприкінці лютого 2022 року металопродукцію із комбінатів частково відвантажили на кораблі для транспортування. Однак з початком повномасштабного вторгнення припинили відвантаження, а кораблі залишилися в порту.



Після окупації Маріуполя Пушилін видав низку розпоряджень, згідно з якими майно металургійних комбінатів примусово вилучили та переправили на територію Росії. До незаконного вивезення металопродукції колаборант залучив окупаційну адміністрацію Маріупольського морського порту.



Слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини).



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури розповіли, що йдеться про наступну продукцію: товстолистовий прокат, литі сталеві сляби, гарячекатані листи та рулони.



Загальна вага привласненого металу складала майже 30 тисяч тонн.

