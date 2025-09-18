Российские войска продвинулись под Купянском – DeepState

Продвижение захватчиков под Купянском. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи сел Кондрашовка и Степовая Новоселовка Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле села Новоивановка на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили семь российских атак, в том числе вблизи Кондрашовки, на Новопавловском – захватчики провели 22 штурма.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что на Новопавловском направлении войска России сосредотачивали атаки, в частности, возле Новоивановки.

