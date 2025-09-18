Російські війська просунулися під Куп'янськом – DeepState

Просування загарбників під Куп'янськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу сіл Кіндрашівка та Степова Новоселівка Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля села Новоіванівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу українські війська відбили сім російських атак, у тому числі поблизу Кіндрашівки, на Новопавлівському – загарбники провели 22 штурми.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що на Новопавлівському напрямку війська Росії зосереджували атаки, зокрема, біля Новоіванівки.

Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили укріплення російських військ на Краматорському напрямку.