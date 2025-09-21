Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму

Уничтожение российской техники в Крыму. Скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о новых потерях российской армии во временно оккупированном Крыму. В результате успешной операции спецподразделения ГУР «Призраки» был уничтожен ряд единиц вражеской техники.



По данным разведки, на полуострове выведены из строя три многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящая российская радиолокационная станция 55Ж6У «Небо-У».



В качестве подтверждения ГУР обнародовало фото обломков одного из сбитых вертолетов Ми-8, уничтоженных во время налета.

Напомним, в Донецкой области партизаны обнаружили расположение установки «Град» армии РФ, которой оккупанты били по прифронтовым селам. Позицию уничтожили Силы обороны.