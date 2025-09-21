Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму

Знищення російської техніки у Криму. Скріншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про нові втрати російської армії у тимчасово окупованому Криму. В результаті успішної операції спецпідрозділу ГУР «Примари» було знищено низку одиниць ворожої техніки.



За даними розвідки, на півострові виведені з ладу три багатоцільові геліокоптери Мі-8, а також дороговартісна російська радіолокаційна станція 55Ж6У «Нєбо-У».



Як підтвердження ГУР оприлюднило фото уламків одного із збитих геліокоптерів Мі-8, знищених під час нальоту.

