Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку

20 сентября 2025, 13:58

Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку

Агент движения «АТЕШ» разведал позицию российского «Града». Фото: АТЕШ Агент движения «АТЕШ» разведал позицию российского «Града». Фото: АТЕШ

В Донецкой области партизаны обнаружили расположение установки «Град» армии РФ, которой оккупанты били по прифронтовым селам. Позицию уничтожили Силы обороны. Об этом передает АТЕШ.

«Некоторое время назад, наш агент, действующий в одном из подразделений группировки войск «Юг» ВС РФ, предоставил точные данные о местоположении склада боеприпасов, где хранились снаряды для РСЗО «Град», использовавшихся для обстрелов украинских населенных пунктов вдоль линии фронта в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Эта информация была оперативно передана Силам обороны Украины, и через короткий промежуток времени склад был уничтожен.



Ранее мы писали, что партизаны провели диверсию на железнодорожном узле в окрестностях Екатеринбурга, что привело к серьёзным сбоям в движении эшелонов на стратегических направлениях.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война
Организации
Атеш
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
14:44
Оккупанты в Херсонской области грозят конфискацией за мусор
13:36
Оккупанты игнорируют фильтры на заводах Донбасса — «Жовта Стрічка»
13:26
В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром
13:13
На оккупированных территориях Украины рекордное падение урожая
12:48
Старый флот грозит оставить рыбаков РФ без работы и рыбы
11:32
В оккупированном Рубежном антисанитария из-за мусора возле домов и на улицах: в ОВА рассказали, что происходит
11:12
На оккупированной Луганщине произошла авария на магистральном водоводе: города и поселки остались без воды
09:39
Судьи-перебежчики из Крыма получили по 11 и 12 лет тюрьмы
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
все новости
17:19
Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии
15:59
Оккупанты продвинулись в трех областях — DeepState
14:55
В Краматорском районе спасатели ликвидировали два пожара
13:58
Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
11:37
Войска РФ за сутки ударили по населенным пункта Донетчины более 15 раз: фиксируется много повреждений
11:19
Под Покровском на мине подорвалось авто с журналисткой: ее госпитализировали в Краматорск
10:31
РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей
10:15
ВСУ ударили по стратегическим объектам России
09:28
Один погиб и пять пострадали человек за сутки в Донецкой области
22:30
Украина будет экспортировать некоторые виды своего оружия — Зеленский
22:10
ВСУ продвинулись на три-семь километров на Добропольском направлении, освободили семь населенных пунктов
21:27
Дроновая атака по Дружковке: пострадавшие находятся в больнице, один из раненых потерял ногу и руку
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
19:54
Операторы Сил беспилотных систем уничтожили переправу и танки армии РФ
19:35
На Днепропетровщине установили эвакуированный из Покровска памятник Тарасу Шевченко
18:47
Поезд «Каменское-Краматорск» остановился из-за травмирования человека
17:27
МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге
17:26
Армия РФ несколько раз ударила по Краматорской громаде дронами: есть повреждения
17:13
Из Константиновской громады вывезли еще 9 людей
все новости
ВИДЕО
Экспорт вооружения откроет Украина частично. Фото: ОП Украина будет экспортировать некоторые виды своего оружия — Зеленский
19 сентября, 22:30
Операторы СБС нанесли мощный удар. Фото: скриншот Операторы Сил беспилотных систем уничтожили переправу и танки армии РФ
19 сентября, 19:54
Удар по месту скопления штурмовых групп РФ. МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге
19 сентября, 17:27
Обмелевший Днепр на Запорожье. Фото: кадр из видео Обмелевший Днепр, пожары и исторические артефакты. Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на Запорожскую область
19 сентября, 16:05
В Киеве успешно прооперировали защитника Азовстали с пулей в сердце В Киеве успешно прооперировали защитника Азовстали с пулей в сердце
19 сентября, 13:13
F-16 сбивает дрон-камикадзе Shahed-136. F-16 сбил дрон-камикадзе «Шахед» во время атаки РФ
19 сентября, 12:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор