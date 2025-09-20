Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку

Агент движения «АТЕШ» разведал позицию российского «Града». Фото: АТЕШ

В Донецкой области партизаны обнаружили расположение установки «Град» армии РФ, которой оккупанты били по прифронтовым селам. Позицию уничтожили Силы обороны. Об этом передает АТЕШ.



«Некоторое время назад, наш агент, действующий в одном из подразделений группировки войск «Юг» ВС РФ, предоставил точные данные о местоположении склада боеприпасов, где хранились снаряды для РСЗО «Град», использовавшихся для обстрелов украинских населенных пунктов вдоль линии фронта в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Эта информация была оперативно передана Силам обороны Украины, и через короткий промежуток времени склад был уничтожен.





Ранее мы писали, что партизаны провели диверсию на железнодорожном узле в окрестностях Екатеринбурга, что привело к серьёзным сбоям в движении эшелонов на стратегических направлениях.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях