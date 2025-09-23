«Украина при поддержке ЕС может вернуть всю страну в ее первоначальном виде», – Трамп после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Украина при поддержке Европейского Союза имеет возможность бороться и вернуть всю страну в ее первоначальном виде. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.



Он пришел к такому выводу после того, как ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические проблемы, которые она влечет для Москвы.



«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война – вполне реальный вариант. Почему бы и нет? Россия бесцельно воюет уже 3,5 года, в войне, которую настоящая военная сила должна выиграть менее чем за неделю. Это не выделяет Россию. На самом деле это делает ее похожей на «бумажного тигра». Когда люди, живущие в Москве и всех крупных городах, поселках и районах по всей России, узнают, что на самом деле происходит с этой войной, тот факт, что им почти невозможно получить бензин из-за образующихся длинных очередей, и все другие вещи, которые происходят в их военной экономике, где большинство их денег тратится на борьбу с Украиной, у которой есть великий дух и он только улучшается, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже зайдет дальше», – сказал Трамп.



Президент США отметил, что глава Кремля Владимир Путин и Россия имеют большие экономические проблемы.



«И сейчас самое время для Украины действовать. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы Альянс делал с ним все, что хочет», – добавил он.

Напомним, что 23 сентября Зеленский и Трамп встретились на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.