Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке. Что известно

23 сентября 2025, 20:52

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке. Фото: кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке. Фото: кадр из видео

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента Украины.

Перед переговорами лидеры стран ответили на вопросы журналистов.

По словам Трампа, страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Также президент США заявил, что обговорит с Зеленским гарантии безопасности для Украины.

«Российская экономика сейчас находится в очень сложном положении. И Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию. Это удивительная ситуация, потому что все думали, что война закончится за три дня. Это не самая лучшая ситуация для России. Они надеялись на быстрое решение, но это уже продолжается 3,5 года. Это тяжелые бои, которые продолжаются. И выглядит так, что это не остановится», – отметил Трамп.

Напомним, что Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО, которая может ограничить способность РФ воевать.

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Места
Нью-Йорк
Организации
Нато генеральная ассамблея ООН
Прочее
Экономика Война Переговоры Самолеты гарантии безопасности
@novosti.dn.ua

