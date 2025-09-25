Две модульные системы водоподготовки и очистки питьевой воды установили в Славянске

В Славянске установили две новые системы фильтрации воды. Фото: ГВА

В Славянске Донецкой области установили две модульные системы водоподготовки и очистки питьевой воды по принципу осмоса. Это стало возможным благодаря помощи Благотворительной организации HEKS/EPER, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в соцсети.

«Сегодня вместе с представителями организации Кайлом Джозефом Уильямсом и Сергеем Васильцовым запустили системы в эксплуатацию. Вода в них вкусная и качественная – продегустировал лично!», — написал Лях.

Он отметил, что системы установлены на двух локациях – возле ОШ №16 и возле больницы по улице Васильевской.

Мощность каждой системы – 3 кубометра в час. Набирать очищенную питьевую воду могут все желающие, услуга бесплатная.