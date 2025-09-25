Первая леди Украины встретилась с Меланией Трамп

25 сентября состоялась встреча Елены Зеленской с американской коллегой Меланией Трамп. Они обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства.



«Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно — за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо — призыв к Путину о мире для детей.



Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире», — отметила жена президента.



По словам Зеленской, совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.



Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске передал письмо от своей супруги Мелании. Первая леди подняла вопрос о депортированных украинских детях.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях