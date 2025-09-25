Перша леді України зустрілася з Меланією Трамп

25 вересня відбулася зустріч Олени Зеленської з американською колегою Меланією Трамп. Вони обговорили спільні для нас цінності, насамперед захист дітей та їхнього дитинства.



«Дякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист — заклик до Путіна щодо миру для дітей. Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі», — зазначила дружина президента.



За словами Зеленської, спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці передав листа від своєї дружини Меланії. Перша леді порушила питання про депортованих українських дітей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях