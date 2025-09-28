Массированная атака на Украину: более 12 часов, почти 500 дронов и 40 ракет

Последствия массированной атаки по городам Украины. Фото: ГСЧС Донетчины

В течение более 12 часов Россия проводила массированную атаку по территории Украины. Против гражданских объектов были применены почти 500 ударных дронов и свыше 40 ракет, в том числе «кинжалы». Утром снова зафиксированы российско-иранские «шахеды» в нашем небе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.



Основными направлениями ударов стали Киев и Киевская область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области. В столице была повреждена постройка Института кардиологии. По последним данным, в Киеве погибло четверо человек, в числе погибших — 12-летняя девочка.

Последствия массированной атаки по украинским городам

Президент Украины выразил соболезнования всем близким и родным. В целом по стране известно как минимум о 40 раненых, среди которых есть дети. Под обстрелом оказались хлебозавод, завод по производству автомобильной резины, частные дома и многоквартирные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Все экстренные службы работают на местах и оказывают помощь пострадавшим.

Как сообщается, эта подлая атака совершена фактически в финале недели Генеральной Ассамблеи ООН и демонстрирует реальную позицию Москвы: она стремится продолжать войну и террор. Зеленский отметил, что Россия заслуживает самого жесткого давления со стороны международного сообщества.



Кремлю выгодно продолжать военные действия и получать доходы от энергетики при помощи теневого флота. Украина продолжит наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей для заработка и принуждать к дипломатии, подчеркивается в тексте обращения.

Напомним, за истекшие сутки российские войска 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.