Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет

28 вересня 2025, 13:53

Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет

Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини

Протягом понад 12 годин Росія проводила масовану атаку по території України. Проти цивільних об'єктів було застосовано майже 500 ударних дронів та понад 40 ракет, у тому числі «кинджали». Вранці знову зафіксовано російсько-іранські «шахеди» у нашому небі. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Основними напрямками ударів стали Київ та Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Одеська області. У столиці було пошкоджено будівлю Інституту кардіології. За останніми даними, у Києві загинуло четверо людей, серед загиблих — 12-річна дівчинка.

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Києва

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки масованої атаки українськими містами. Фото: ДСНС Херсонщини Наслідки масованої атаки по українських містах

Президент України висловив співчуття всім близьким та рідним. Загалом у країні відомо як мінімум про 40 поранених, серед яких є діти. Під обстрілом опинилися хлібозавод, завод з виробництва автомобільної гуми, приватні будинки та багатоквартирні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Усі екстрені служби працюють на місцях та надають допомогу постраждалим.

Як повідомляється, ця підступна атака здійснена фактично у фіналі тижня Генеральної Асамблеї ООН та демонструє реальну позицію Москви: вона прагне продовжувати війну та терор. Зеленський зазначив, що Росія заслуговує на найжорсткіший тиск з боку міжнародної спільноти.

Кремлю вигідно продовжувати військові дії та отримувати доходи від енергетики за допомогою тіньового флоту. Україна продовжить завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію можливостей для заробітку і примушувати до дипломатії, підкреслюється в тексті звернення.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Харків Україна Запоріжжя Одеса Київ Суми
Інше
масована атака
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
усі новини
14:55
Російські війська розширюють «сіру зону» в Донецькій області та захоплюють лісосмуги у Запорізькій та Дніпропетровській областях
13:53
Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
13:01
Окупанти просунулися в трьох областях України — DeepState
12:15
Росія атакувала Дружківську громаду: рятувальники витягують людей з-під завалів
11:25
Росіяни 25 разів обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування
17:00
Окупанти вдарили по автомобілю на Сумщині: загинув чоловік
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
15:44
Що робити при погіршенні зору: від окулярів до операції (реклама)
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
13:59
У Данії над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники
12:56
Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачуючу станцію
11:06
Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки
10:27
Краматорськ потрапив під російський обстріл: є руйнування
09:59
Сили ППО збили 97 БПЛА
09:27
За добу війська РФ вбили одну людину і 9 поранили на Донеччині
08:48
РФ увечері вдарила по Слов'янську
21:53
Дрон із Угорщини двічі пролетів над Закарпаттям — Генштаб
21:35
Засідання у справі колишнього міського голови Слов`янська Нелі Штепи відбудеться найближчим часом
20:59
Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
19:59
Росіяни атакували Дніпропетровщину: шість постраждалих
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет
28 вересня, 13:53
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08
Наслідки удару російського дрона по автозаправній станції у Дружківці вдень 26 вересня. Кадр із відео Безпілотник знову атакував Дружківку: спалахнула АЗС
26 вересня, 13:24
Ілюстративне фото Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
26 вересня, 12:42
Залізничний потяг з паливом зійшов з рейок у Смоленській області Росії. Фото: ASTRA У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
26 вересня, 10:58

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір