Масована атака на Україну: понад 12 годин, майже 500 дронів та 40 ракет

Наслідки масованої атаки містами України. Фото: ДСНС Донеччини

Протягом понад 12 годин Росія проводила масовану атаку по території України. Проти цивільних об'єктів було застосовано майже 500 ударних дронів та понад 40 ракет, у тому числі «кинджали». Вранці знову зафіксовано російсько-іранські «шахеди» у нашому небі. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.



Основними напрямками ударів стали Київ та Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Одеська області. У столиці було пошкоджено будівлю Інституту кардіології. За останніми даними, у Києві загинуло четверо людей, серед загиблих — 12-річна дівчинка.

Наслідки масованої атаки по українських містах

Президент України висловив співчуття всім близьким та рідним. Загалом у країні відомо як мінімум про 40 поранених, серед яких є діти. Під обстрілом опинилися хлібозавод, завод з виробництва автомобільної гуми, приватні будинки та багатоквартирні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Усі екстрені служби працюють на місцях та надають допомогу постраждалим.

Як повідомляється, ця підступна атака здійснена фактично у фіналі тижня Генеральної Асамблеї ООН та демонструє реальну позицію Москви: вона прагне продовжувати війну та терор. Зеленський зазначив, що Росія заслуговує на найжорсткіший тиск з боку міжнародної спільноти.



Кремлю вигідно продовжувати військові дії та отримувати доходи від енергетики за допомогою тіньового флоту. Україна продовжить завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію можливостей для заробітку і примушувати до дипломатії, підкреслюється в тексті звернення.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області.