Россияне 25 раз обстреляли Донетчину: есть раненые и разрушения

Последствия ударов по Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки российские войска 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщается в оперативной ситуации по Донецкой области на утро 28 сентября по данным Донецкой ОВА.



Краматорский район. В Лимане повреждены жилой дом и автомобиль. В Николаевке пострадало административное здание, в Ореховатке — три машины.



В Славянске разрушены два дома и газопровод. В Алексеево-Дружковке ранение получила одна женщина, повреждены пять многоэтажек и админздание.



В Иллиновке ранен человек, разрушен дом. В Константиновке пострадали три мирных жителя, повреждены шесть частных домов, пять многоэтажек и автомобиль. Бахмутский район. В Сиверске повреждены два жилых дома.



За сутки из фронтовых территорий удалось эвакуировать 349 человек, среди них — 62 ребенка.

Напомним, российские военные за прошедшие сутки, 26 сентября, 40 раз обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области.