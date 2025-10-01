Расширение серой зоны под Ямполем: обстановка в лесах «Святых гор»

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Лиманское направление на Донбассе — в эпицентре ожесточенных боев. Телеграм-канал «PETRENKO ✙ Сводки» сообщил о ситуации на данном участке линии фронта.



Севернее Ямполя серую зону удалось расширить в лесном массиве природного парка «Святые горы». Продвижение российских войск на южной окраине Заречного может усилить давление в лесах в сторону Ямполя, где продолжаются бои в восточной части города.

Источник: t.me/petrenko_iHS



По сообщению Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении сегодня, 1 октября, агрессор совершил девять атак в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, а также в направлениях Нового Мира и Дробышево. Боестолкновения не стихают.

Напомним, батальон Signum 53-й механизированной бригады ВСУ вместе со смежниками остановили ночной штурм российских войск на Северском направлении.