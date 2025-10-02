В Донецкой области расширили зону «длительного» комендантского часа

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подписал распоряжение о расширении зоны «длительного» комендантского часа. Это решение принято в ответ на обращение командования ОСУВ «Днепр» и группировки войск «Восток».

Начиная с понедельника, 6 октября, в ряде прифронтовых громад комендантский час будет длиться с 15:00 до 11:00.

В список населенных пунктов вошли:

Северская, Соледарская, Торецкая, Лиманская, Дружковская, Ильиновская, Константиновская, Покровская, Гродовская, Мирноградская, Удачненская и Шаховская громады;

отдельные населенные пункты Звановской громады — Звановка, Переизное, Кузьминовка;

села Малиновка и Тихоновка Николаевской громады;

а также город Доброполье и населенные пункты Добропольской громады: Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко и Анновка

Все эти территории расположены в 10-километровой зоне от линии фронта и находятся под постоянными обстрелами.

Руководитель области призвал жителей как можно быстрее эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Тем, кто ещё остаётся дома, напоминают о строгом соблюдении новых правил комендантского часа.