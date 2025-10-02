На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав розпорядження про розширення зони «тривалої» комендантської години. Це рішення прийнято у відповідь на звернення командування ОСУВ «Дніпро» та угруповання військ «Схід».
Починаючи з понеділка, 6 жовтня, у низці прифронтових громад комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.
До списку населених пунктів увійшли:
Всі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від лінії фронту і знаходяться під постійними обстрілами.
Керівник області закликав мешканців якнайшвидше евакуюватися до безпечніших регіонів України. Тим, хто ще залишається вдома, нагадують про суворе дотримання нових правил комендантської години.
