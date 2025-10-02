На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав розпорядження про розширення зони «тривалої» комендантської години. Це рішення прийнято у відповідь на звернення командування ОСУВ «Дніпро» та угруповання військ «Схід».

Починаючи з понеділка, 6 жовтня, у низці прифронтових громад комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.

До списку населених пунктів увійшли:

Сіверська, Соледарська, Торецька, Лиманська, Дружківська, Іллінівська, Костянтинівська, Покровська, Гродівська, Мирноградська, Удаченська та Шахівська громади;

окремі населені пункти Званівської громади — Званівка, Переїзне, Кузьминівка;

села Малинівка та Тихонівка Миколаївської громади;

а також місто Добропілля та населені пункти Добропільської громади: Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко та Ганнівка.

Всі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від лінії фронту і знаходяться під постійними обстрілами.

Керівник області закликав мешканців якнайшвидше евакуюватися до безпечніших регіонів України. Тим, хто ще залишається вдома, нагадують про суворе дотримання нових правил комендантської години.