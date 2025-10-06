РФ ударила ФАБ-3000 по мосту через Северский Донец под Славянском

Момент удара российской ФАБ-3000 по переправе через Северский Донец в районе Райгородка.

Россия нанесла авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ с УМПК (предварительно — 3000 кг) по мосту через Северский Донец в районе Райгородка, к северу от Славянска. Об этом сообщает аналитический канал In Factum.



По данным аналитиков, удар пришёлся по мосту, который был разрушен ещё в 2022 году — это подтверждается спутниковыми снимками. Вероятно, целью стала понтонная переправа, возведённая рядом с разрушенным объектом.



«Переправа, к слову, визуально устояла», — отмечают авторы канала.