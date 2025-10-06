РФ завдала удару ФАБ-3000 по мосту через Сіверський Донець під Слов'янськом

Момент удару російської ФАБ-3000 по переправі через Сіверський Донець в районі Райгородка.

Росія завдала авіаудару керованою авіабомбою ФАБ з УМПК (попередньо — 3000 кг) по мосту через Сіверський Донець в районі Райгородка, на північ від Слов'янська. Про це повідомляє аналітичний канал In Factum.



За даними аналітиків, удар припав на міст, який був зруйнований ще у 2022 році — це підтверджується супутниковими знімками. Ймовірно, метою стала понтонна переправа, зведена поруч зі зруйнованим об'єктом.



«Переправа, до речі, візуально встояла», — зазначають автори каналу.